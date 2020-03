Barcellona, Messi annuncia sui social il taglio degli stipendi: arriva il like di Totti – FOTO

In questi giorni diversi club stanno attuando il taglio degli stipendi ai propri giocatori. In Italia la prima a farlo è stata la Juventus, adesso anche il Barcellona si è unita: i calciatori blaugrana si decurteranno lo stipendio del 70%. Ad annunciarlo è stato direttamente Lionel Messi attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram. Immediato il like di Francesco Totti al post dell’asso argentino. Questo il testo della nota:

“S’è scritto molto riguardo alla prima squadra del Barça e agli stipendi dei giocatori durante l’emergenza coronavirus. Anzitutto, vogliamo sottolineare che abbiamo sempre avuto la volontà di ridurli, perché sappiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo sempre stati i primi ad andare in aiuto del club quando ci è stato chiesto. E molte volte l’abbiamo fatto di nostra iniziativa, quando abbiamo ritenuto che fosse importante. Siamo sorpresi che ci sia stato qualcuno all’interno del club che abbia voluto metterci pressione, mentre era chiarissimo che cosa avremmo fatto. Se abbiamo atteso qualche giorno è perché eravamo alla ricerca di una formula che aiutasse sia il club che i suoi lavoratori. Per quanto ci riguarda, è ora il momento di annunciare che ci decurteremo lo stipendio del 70%, più altre iniziative per arrivare a coprire il 100% dei compensi di chi lavora nel club, fino a quando non terminerà questa emergenza“.