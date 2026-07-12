"Napoli e Inter sono le favorite, ma voglio aggiungere una sorpresa: anche la Roma lotterà per lo Scudetto". Così Mario Balotelli ha parlato del prossimo campionato ai microfoni di Sportmediaset. Una previsione che allarga la corsa al titolo e include anche i giallorossi di Gasperini. L'ex attaccante del Milan, oggi in Arabia, è uscito dai riflettori dopo la deludente esperienza con il Genoa. Adesso sta cercando di rilanciarsi. Il suo sogno è tornare a giocare in Serie A. Super Mario ha detto la sua sul prossimo campionato e vede anche la Roma in corsa per il grande obiettivo. I giallorossi, intanto, non hanno ancora chiuso alcun acquisto. La pista Greenwood è sfumata, mentre si continua a lavorare per portare nella Capitale un vice Malen, individuato in Tresoldi, e Garnacho. Domani inizierà il raduno. La Roma è pronta a ripartire.