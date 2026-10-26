Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Leonardo Balerdi non è tornato da Napoli solo con la sua prima doppietta in carriera. Prima della sfida contro la squadra di Max Allegri, infatti, il difensore della Roma ha ricevuto due quadri dal noto artista Steart (all'anagrafe Stefano Monda) che aveva commissionato in vista della trasferta partenopea. Due ritratti a tema Simpson, uno con la fidanzata (in maglia Roma) e l'altro con la sua famiglia (questa volta con la maglia dell'Argentina). Balerdi, pronto a tornare titolare domani sera all'Olimpico contro il Cagliari, ha regalato invece all'artista una maglia giallorossa autografata.