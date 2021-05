Bale flop, l’agente stuzzica Mourinho: “Anche Giulio Cesare era bravo”

Jonathan Barnett, procuratore del gallese, non ha gradito la gestione del calciatore in questa stagione al Tottenham: "Mou ha vinto tanto, ma ora..."

Mourinho come Giulio Cesare. Jonathan Barnett, fondatore della Stellar Group e tra i più importanti procuratori al mondo, non risparmia frecciatine a Jose Mourinho. L'argomento è la gestione di Gareth Bale, assistito di punta dell'agenzia brittannica, nell'ultima stagione al Tottenham. Il gallese è arrivato in prestito dal Real Madrid per rilanciarsi dopo un'annata da separato in casa, ma soprattutto in campionato non ha reso come la dirigenza Spurs si aspettava. Dopo 5 gol in tutta la stagione in Premier, Bale ha segnato 4 gol in 2 partite dopo l'esonero di Mourinho con due grandi prestazioni.