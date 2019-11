Balbo: “Dzeko è un campione. Florenzi non soffre la fascia e sarebbe un peccato se andasse via”

Abel Balbo, ex centravanti della Roma, torna a parlare del club giallorosso, del momento che sta vivendo la squadra di Fonseca e di Dzeko. “Edin è un campione” dice a Rete Sport. Poi continua: “Attraversa alti e bassi come tutti, ma in questo momento è solo un po’ stanco. Purtroppo non ha un sostituto e deve giocare sempre, ma si riprenderà presto. Non può mai riposare, neppure in Nazionale. Dzeko sa giocare molto bene con la palla. Lui ama tornare in dietro e mettersi al servizio della squadra. L’area di rigore andrebbe coperta da qualche suo compagno quando lui si abbassa. Il ritorno di Mkhitaryan lo aiuterà a segnare di più”.

Balbo si sofferma anche sul caso Florenzi: “Non mi aspettavo queste difficoltà. Normalmente il capitano gioca sempre, ma questo non vuol dire niente. Florenzi credo soffra più il fatto di non giocare che la fascia da capitano. Deve parlare con la società e capire quello che è meglio per entrambi. E’ strano che non giochi, ma Fonseca non è matto. Sarebbe una perdita importante per la Roma, mi dispiacerebbe se andasse via”.

L’ex attaccante della Roma è sorpreso anche dal rendimento di Pastore: “Non mi aspettavo le sue difficoltà iniziali, perché lui è un campione straordinario. E’ tornato quello che conoscevamo”. Infine una battuta sull’esperienza di De Rossi al Boca: “In Argentina non è facile, tutto viene vissuto in modo esagerato. E’ andato al Boca in un anno complicato, quello delle elezioni del club. Vengono dalla sconfitta in finale della Copa Libertadores. Non è arrivato nel momento migliore. In futuro lo vedo bene come allenatore, ha tutte le caratteristiche per fare bene il tecnico”.