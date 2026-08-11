Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Muhammed Bah rompe il silenzio dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. Il centrocampista lo ha fatto attraverso un post proprio profilo Instagram: "Le sfide fanno parte di ogni percorso. Ripongo la mia fiducia in Dio affinché ogni situazione, compresa questa, si risolva per il meglio". Bah ha poi rivolto lo sguardo al futuro: "Farò tutto il necessario per tornare più forte di prima. Grazie a tutti voi per l’affetto e il sostegno". Il post è stato accompagnato da alcuni scatti del suo precampionato, comprese le immagini relative al momento dell’infortunio.