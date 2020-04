“Azione dal basso e attacchi centrali”, il calcio di Fonseca secondo Nuno Campos

Nuno Campos è forse la persona che conosce meglio in assoluto Paulo Fonseca. Non è un caso che lo abbia seguito in ben dieci squadre differenti: Portogallo prima, Ucraina poi e Italia adesso. Il vice del portoghese alla pagina 10rganiza parla proprio del calcio dell’ex tecnico dello Shakhtar e lo fa analizzando delle situazione di gioco. Comincia visionando la gara di Champions che il Donetsk giocò contro l’Hoffenheim. “Abbiamo vinto a casa loro, li abbiamo sorpresi con la linea a 5 e non sono riusciti a penetrare la nostra difesa anche con i continui cambi di campo” dice Nuno Campos. In quell’occasione Fonseca schierò i tre centrali, soluzione recentemente presa in considerazione anche per la Roma.

Il modulo, però, conta il giusto perché le linee guida restano sempre le stesse. “Il nostro sistema di gioco – dice Nuno Campos di fronte alle immagini delle gare con Lecce, Cagliari e Wolfsberger – è volto a creare continuamente delle linee di passaggio a partire dal portiere. Per noi non esiste solo cominciare l’azione da destra, ma è fondamentale andare a cercare le seconde palle dopo i lanci i lunghi. Anche il mediano poi deve esser pronto a smistare subito il pallone. Giocare in mezzo ti permette di creare di più e dare maggior fastidio alla linea difensiva avversaria”. Poi conclude: “Con questo non dobbiamo attaccare solamente per vie centrali o laterali, ma dobbiamo sempre lasciarci una scelta“.