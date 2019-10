L’8 ottobre del 1922 nasceva Nils Liedholm. Lo storico allenatore svedese, scomparso nel 2007, avrebbe compiuto 97 anni proprio oggi. Il ‘Barone’ resta una delle figure più importanti e rimpiante a Roma come nel calcio italiano, per capacità tecniche ma soprattutto per classe e signorilità. Nel giorno del suo compleanno, il club giallorosso ha omaggiato l’allenatore del secondo scudetto con un messaggio con un video celebrativo sui social.