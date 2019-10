Audero: “Ranieri ci ha portato esperienza e valori. Daremo tutto per battere la Roma”

La Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri vuole uscire dalla crisi. Per farlo dovrà battere la Roma di Fonseca, che arriva a Genova con tutte le intenzioni di fare tris di vittorie esterne in campionato dopo quelle con Bologna e Lecce. A pochi istanti dall’inizio ha parlato Audero. Ecco le sue parole.

AUDERO A SKY

“Ranieri ha portato esperienza, i valori, ci ha chiesto di allenarci bene, con intensità e voglia. Ma sempre col sorriso, la giusta allegria, sono cose che servono per ripartire”.

AUDERO A ROMA TV

Cosa ha portato Ranieri?

Ha portato dei sani valori. Un modo di fare non visibile tutti i giorni. Ha portato la voglia di rivincita e una voglia di giocare con tanta fame per risollevarci da una classifica che non ci spetta

Cosa dovete fare per battere la Roma?

Bisogna fare cose semplici. Non ci inventiamo nulla da un giorno all’altro. Giocheremo con agonismo e ce la metteremo tutta perché ci sono più fattori.