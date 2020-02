Atalanta, Zapata lancia la sfida: “Ora la Roma è in difficoltà. Sabato faremo valere il fattore campo”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine della sfida vinta 2 a 1 in rimonta contro la Fiorentina, rispondendo anche alle domande relative al prossimo impegno contro la Roma.

Più tre sulla Roma che arriva a Bergamo sabato prossimo. Sono punti decisivi?

“Noi siamo consapevoli che anche perdendo eravamo in Champions. Dovevamo sfruttare questo. Abbiamo visto che la Roma è messa un po’ in difficoltà. Era importante oggi proprio per il prossimo impegno nel quale potremo far rispettare il fattore casalingo.Sarà una sfida importante per noi, ora ci godiamo questa vittoria e poi in settimana prepareremo l’impegno con la Roma“.