Un giallo al minuto 7 e l’altro al 32esimo del primo tempo. Risultato? Rosso sventolato dall’arbitro Maresca e niente Udinese-Roma per Nicholas Opoku, che ha lasciato i compagni in dieci aprendo il fianco alla goleada della Dea. Il difensore francese è stato infatti espulso nel match di oggi tra i friulani e l’Atalanta e non sarà quindi disponibile per la sfida che la squadra di Tudor affronterà contro i giallorossi alla Dacia Arena mercoledì sera alle ore 21.