Atalanta, Toloi ammonito contro la Sampdoria: era diffidato e salterà la Roma

Gasperini deve fare i conti anche con le condizioni di Malinovskyi, ma ritroverà Djimsiti e Demiral al rientro dalla squalifica

Oltre a Malinovskyi in dubbio, l'Atalanta contro la Roma dovrà fare a meno anche di Toloi. L'italo-brasiliano è stato ammonito al 77' della sfida con la Sampdoria per un intervento in netto ritardo su Sabiri che, peraltro, era spalle alla porta. Il difensore era diffidato e dunque salterà la partita dell'Olimpico in programma sabato alle 18. Problemi non di poco conto per Gasperini che però si avvarrà del recupero dalla squalifica di Djimsiti e Demiral.