Atalanta, Romero: “Noi siamo fortissimi, ma dovremo fare bene in difesa”

Le parole del nerazzurro: "Dobbiamo stare attenti, davanti la Roma ha giocatori di livello"

L'Atalanta è protagonista di un ottimo campionato: attualmente quarta in classifica, è a -2 dal Milan e con una vittoria stasera potrebbe posizionarsi addirittura in seconda posizione. Romero ha parlato a DAZN nel pre partita contro la Roma: "Quest’anno pensavo di aver più difficoltà, ma l’Atalanta è fortissima. Dobbiamo stare attenti, davanti la Roma ha giocatori di livello. Dobbiamo fare bene la nostra partita in difesa, speriamo di vincere".