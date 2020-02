Atalanta-Roma, le quote: favorita la Dea. Gol di Dzeko a 7, quello di Perez a 12,50

Inutile nascondersi. Nello scontro diretto per la Champions di domani sera a Bergamo, la Roma parte sfavorita. Lo dice il momento negativo sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco e del carattere. Lo sanno i tifosi, gli addetti ai lavori e gli scommettitori. I betting analyst di 888sports.com danno infatti a 1,82 una vittoria dell’Atalanta, mentre quella della Roma è quotata a 3,80. La quota che premierebbe un successo della Dea per 1-0 è di 12,50, per una vittoria giallorossa con lo stesso risultato è prevista una quota di addirittura 18,00.

E se non dovesse vincere nessuna delle due e il match terminasse con un pareggio, magari quel 3-3 già visto due volte negli ultimi quattro anni? La quota sarebbe di 26,00.

Se poi a sbloccare la gara dovesse essere Zapata, chi decidesse di puntare sull’attaccante colombiano riceverebbe il 5,10 di quanto puntato, chi invece vede favorito Dzeko il 7,00. Inoltre, il primo gol in Italia di Carles Perez è a 12,50 e quello di Kolarov, già decisivo a Bergamo con una delle sue punizioni, nella prima gara di campionato 2017-18, è a 21,00.