Justin Kluivert si carica in vista del match di domani con l’Atalanta. L’olandese ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con scritto: “Partita importante in vista”. Domani alle 20.45 i giallorossi scenderanno in campo all’Azzurri d’Italia e proveranno ad agganciare i bergamaschi, soli al quarto posto con tre punti di vantaggio. Nelle possibili scelte di Fonseca Kluivert parte indietro, con Under e Mkhitaryan favoriti per giocare sugli esterni.