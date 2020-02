In vista della delicata sfida di sabato sera contro l’Atalanta che vale una fetta di quarto posto, domani Paulo Fonseca terrà la consueta conferenza stampa alle 13.30 dalla sala Champions di Trigoria. Il tecnico giallorosso parlerà dopo aver svolto la rifinitura e prima della partenza per Bergamo. Per la Roma l’imperativo è rialzarsi dopo un avvio di 2020 a dir poco negativo. Un’eventuale vittoria porterebbe i giallorossi ad agganciare i bergamaschi.