Atalanta, risveglio muscolare in vista del match di stasera

Stasera alle 19 Roma e Atalanta si sfideranno in uno dei match più interessanti della quinta giornata di campionato. All’Olimpico è previsto grande spettacolo, con due squadre che fanno della filosofia offensiva un vero e proprio vanto. I nerazzurri, partiti ieri pomeriggio da Bergamo, stamattina – come si nota dagli scatti pubblicati dallo stesso club orobico sui social – hanno effettuato un risveglio muscolare nella capitale. Per Gasperini ultimi dubbi di formazione, vista l’assenza in extremis di Muriel che sarebbe stato il titolare in attacco.