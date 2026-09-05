Le sue parole: "Abbiamo visto che stagione ha fatto. È sempre stimolante giocare contro i più forti"
Gasperini: "Non penso che andremo su giocatori svincolati. Non ci conterei"
Raoul Bellanova, terzino dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:
Quanto ti stimola affrontare Wesley? "È un grandissimo giocatore, abbiamo visto che stagione ha fatto. È sempre stimolante giocare contro i più forti, sarà un bel duello e che vinca il migliore".
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