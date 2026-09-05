Raoul Bellanova, terzino dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Quanto ti stimola affrontare Wesley? "È un grandissimo giocatore, abbiamo visto che stagione ha fatto. È sempre stimolante giocare contro i più forti, sarà un bel duello e che vinca il migliore".