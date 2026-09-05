Un primo tempo dominato dalla Roma che però non è riuscita a trovare il gol. Tanta frustrazione per Gian Piero Gasperini che nel finale si è infuriato anche con l'arbitro Colombo, colpevole - secondo il tecnico - di aver fischiato sempre in netto ritardo il fuorigioco dei giocatori dell'Atalanta. Dopo le proteste nei confronti del quarto uomo, Gasp ha rimproverato anche Colombo che ha deciso di ammonirlo. Sono stati molti, in realtà, gli errori del fischietto della sezione di Como in questa prima frazione: due ammonizioni mancanti (una netta su Malen) oltre alle ripetute perdite di tempo da parte di Carnesecchi.