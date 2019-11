La Roma sta facendo di tutto per trasformare il prestito secco di Smalling in un’acquisizione a titolo definitivo. L’impatto avuto con la Serie A e in giallorosso è stato incredibile e dalla sfida con l’Atalanta non è più uscito dall’undici titolare di Fonseca. Domani il centrale inglese risponderà alle domande dei tifosi attraverso la nuova piattaforma streaming del club “Roma Tv+“. Curiosità personali, futuro e molto altro ci sarà nelle parole dell’ex Manchester United.