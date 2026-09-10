Potrebbe presto nascere una nuova collaborazione tra calcio e basket nella Capitale. AS Roma e BC Roma, infatti, potrebbero dar vita a una partnership, in virtù anche della comune provenienza texana delle proprietà dei due club. Secondo La Gazzetta dello Sport alla presentazione della BC Roma dovrebbero essere presenti alcune figure del mondo giallorosso. La data dell’evento, comunque, non è stata ancora ufficializzata e quindi, per ora, non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’eventuale collaborazione. Dopo la scelta della Maxima di coinvolgere una figura rappresentativa del calcio italiano e romano come Francesco Totti, potrebbe dunque nascere una nuova collaborazione tra il mondo del calcio e quello del basket nella Capitale, con l'AS Roma protagonista. Nel frattempo, il club cestistico sta rinforzando la propria struttura con l’ingresso di Bryan Colangelo e Chris Mullin nell’Advisory Board, all’interno del progetto guidato da Donnie Nelson. In organico ci sono già Valerio Bianchini, presidente onorario, e Sergio Scariolo, nel ruolo di consulente. Possibile anche un futuro coinvolgimento di Mike D’Antoni, legato a Colangelo da una lunga amicizia, secondo il quotidiano.