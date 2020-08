Armenia, Mkhitaryan ‘rifiuta’ la convocazione per la Nations League: la conferma del ct

Mkhitaryan dice no alla convocazione dell’Armenia. Già tra pochi giorni sarà tempo di nazionali e di impegni in Nations League, prima ancora di ripartire con il campionato di Serie A. Paulo Fonseca perderà diversi giocatori, con i sei italiani in testa, ma potrà contare ancora su Mkhitaryan. Non c’è il nome del trequartista della Roma tra i convocati del ct Caparros pubblicata dall’account Twitter della federcalcio armena per i match contro Macedonia ed Estonia in Nations League in programma 5 e 8 settembre. “Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto che al momento non può unirsi alla nazionale. Mi ha promesso di stare con noi a ottobre e dare il massimo”, ha spiegato lo stesso commissario tecnico dell’Armenia. Mkhitaryan resterà quindi