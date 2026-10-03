Ariete, all'anagrafe Arianna Del Giaccio, è una cantante e cantautrice che non ha mai nascosto la sua passione per la Roma. Neanche nell'ultima intervista concessa al format In Cuffia a Cronache di Spogliatoio, dove ha ribadito la sua fede per i colori giallorossi esprimendo un desiderio con protagonista Niccolò Pisilli. "All'Olimpico ho visto partite e concerti, abito molto vicina allo stadio e per me è un luogo che ha molta importanza. Sono molto scaramantica, faccio sempre una cosa che non dirò. Sono andata ai quarti di finale di Europa League, Roma-Milan: partita bella, mi sono divertita molto", ha raccontato Ariete. Poi il desiderio: "Non ho conosciuto nessun calciatore, ma mi gaserebbe conoscere Pisilli. E' un pischello come me, mi piace un sacco".

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