La Roma corre anche in Nazionale. Malen ha già lasciato il segno nella goleada contro la Grecia: Bobby è tornato al gol con l'Olanda dopo un anno di digiuno. Ora, però, è il turno di altri giallorossi, pronti a scendere in campo con le rispettive Nazionali. A mezzanotte toccherà all'Argentina di Scaloni, impegnata contro l'Uruguay nella prima partita del post-Messi. Il ct ha fatto le sue scelte: Balerdi partirà dal primo minuto, mentre Soulé e Castro cominceranno dalla panchina. Entrambi sperano di trovare spazio nel corso della ripresa. Di seguito, la formazione ufficiale dell'Argentina

Argentina (4-1-2-3): Rulli; Giay, Balerdi, Martínez, Medina; Palacios; Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez, Prestianni