Aquilani torna a Trigoria, ma da avversario. L’ex Roma: “Entravo qui bambino, ne sono uscito formato” – FOTO

A volte ritornano. E’ il caso di Alberto Aquilani, ma non con la maglia della Roma, bensì sulla panchina della Fiorentina U18. Da quest’anno allena i giovani della Viola e due giorni fa rientrava a Trigoria da avversario in occasione della seconda giornata del Campionato Nazionale. Partita che finisce 0-0, ma comunque emozionante per l’ex giallorosso che sui social si lascia andare solamente oggi sul suo ritorno al Fulvio Bernardini. “Sono entrato a Trigoria che ero un bambino, ne sono uscito che ero un calciatore formato. Torno in una delle mie prime panchine” scrive su Instagram.