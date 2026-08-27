Giancarlo Antognoni ha speso parole al miele per Paulo Dybala. La leggenda della Fiorentina ha parlato dell'argentino in un'intervista a Il Corriere della Sera. Queste le sue parole: "Con la palla fa quello che vuole. Uno spettacolo puro anche se, bisogna riconoscerlo, la Fiorentina gli ha facilitato il compito concedendogli troppa libertà. Se la sfortuna gli darà tregua, Gasperini ha l'asso pigliatutto. Purtroppo giocatori con quella qualità in Italia ce ne sono pochi. Colpa di un calcio schiavo della tattica e troppo fisico. Lavorando nell'ambiente delle Nazionali giovanili vedo che il ruolo di trequartista o fantasista, chiamatelo come volete, è usato abbastanza sino alle Under 19 e 20". Antognoni ha poi aggiunto: "Ma nei club le cose cambiano perché il risultato viene prima di tutto e troppo spesso la paura di perdere prevale sulla voglia di vincere. Cosi, quasi tutti usano gli esterni a piede invertito o il 3-5-2 e per quelli che una volta erano i numeri dieci la vita è diventata dura e sopravvivono nel 4-2-3-1 oppure devono adattarsi. Avete visto cosa ha combinato Paulo sul primo gol alla Fiorentina? Ha saltato mezza squadra prima di servire Malen. Con uno così niente è vietato. E la Roma ha preso un altro talento da svezzare, che però mi sembra già quasi pronto: Rodrigo Mora".