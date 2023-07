Primavera, la Roma perde 4-1 contro il Cagliari di Ranieri in amichevole

Impegno di lusso per la Roma Primavera che ha affrontato in amichevole il Cagliari di Claudio Ranieri perdendo 4-1. Una gara dal sapore dolce per l'ex mister giallorossi che ha giocato e allenato in passato la squadra del cuore. Il club sardo è tornato in Serie A dopo un solo anno nella serie cadetta e la differenza tra le squadre si nota fin da subito. Al terzo minuto Pereiro porta avanti i suoi dopo aver superato Razumejevs e depositato il pallone in rete col destro. Risponde la formazione di Guidi con Cherubini al 15' che calcia da buona posizione, ma non trova lo specchio della porta. Alla mezz'ora il Cagliari trova il 2-0 con Lella. Il centrocampista batte l'estremo difensore dei giallorossi con un tap in vincente e fissa così il risultato della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il copione non cambia e sono sempre i rossoblu a fare la gara. Doppia occasione per Obert che spara sopra la traversa. Al 71' Oristanio cala il tris: l'ex Inter riesce a trovare il terzo gol della serata. All'80' arriva anche il 4-0 di Azzi e due minuti più tardi c'è spazio per il gol della bandiera della Roma con Vektal. Prima del triplice fischio Obert si rende ancora pericoloso colpendo il palo. La gara finisce 4-1 per i ragazzi di Ranieri.