Amelia: “A Roma ogni anno sembra quello zero. Nella Capitale si può fare calcio, lo dimostra la Lazio”

Marco Amelia, ex portiere cresciuto nelle giovani della Roma, interviene a Sky Sport per parlare della situazione attuale dei giallorossi che questa sera al San Paolo affronteranno il Napoli in una sfida decisiva per il quinto posto in classifica. Queste le sue parole: “Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio. L’augurio è che possa tornare a competere come le altre squadre perché in questo momento è veramente in difficoltà”