Ameal (pres. Boca Juniors): “De Rossi ama l’argentina, è andato via per un problema familiare”

Daniele De Rossi sta decidendo il prossimo passo da compiere. Il destino è già deciso, sarà allenatore come papà Alberto. Resta da capire il dove e il quando. Il suo legame con l’Argentina è ancora forte, come raccontato dal presidente del Boca Juniors Jorge Ameal: “Gli parliamo settimanalmente. È innamorato dell’Argentina ed è partito per un problema familiare, non perché ha avuto problemi al Boca. È un grande uomo. È contento che siamo diventati campioni, non può venire a trovarci a causa della pandemia” le sue parole a Radio Impacto Cordoba.