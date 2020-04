Roma, Ambrosini esalta Zaniolo: “E’ maturato nel modo di stare in campo”

L’ex centrocampista del Milan e attuale opinionista televisivo Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Nicolò Zaniolo in ottica nazionale. Queste sue parole sulla crescita del giovane gioiello della Roma: “È un prospetto molto interessante e ha maturato il modo di stare in campo. E’ riuscito a crescere, soprattutto perché ha capito che non serve fare sempre qualcosa di eccezionale in campo. Zaniolo stava avendo una continuità di prestazioni e a quell’età lì averla è la cosa più complicata. Non sempre riesci a farti notare. ma l’abilità sta nel capire quando mostrare le proprie abilità e farlo il più possibile”.