Amantino Mancini riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Villa Nova – FOTO

Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della carriera di Amantino Mancini. L’ex giocatore della Roma ha cominciato la sua prima avventura da allenatore e lo ha fatto in patria, sulla panchina del Villa Nova MG, squadra di quarta divisione brasiliana e del Campeonato Mineiro. A confermarlo è stato lo stesso Mancini su Instagram: “Oggi comincio la mia carriera da allenatore in Brasile!!! Dopo anni di ricerca e di conoscenze, in cui ho seguito diversi corsi CBF B, UEFA B, A e PRO. Sono molto preparato per questa sfida, a cui credo molto. Grazie a Dio e al Villa Nova per l’opportunità”.