Le sue parole: "Sono i dettagli che fanno la differenza. Se non accorci, gli avversari hanno più facilità"

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Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"

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Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

Ha detto dovete difendervi meglio. C’è più cattiveria ora nei duelli individuali? “Sono i dettagli che fanno la differenza. Se non accorci, gli avversari hanno più facilità. Contro il Bodo potevamo prendere gol da un momento all’altro”.

De Bruyne come lo ha convinto a giocare in quella posizione? “Non c’è bisogno di convincerlo, poi lui è bravo a muoversi e Scott è più offensivo di lui”.

Questa gara darà molte indicazioni. “ Noi veniamo da una sconfitta, momentaneamente non vinciamo due partite consecutive da tanto e dobbiamo riprendere il cammino. La Roma è una squadra importante e darà intensità alla partita. Sarà una bella sfida".

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