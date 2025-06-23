Alisson Becker è tornato a parlare di Roma e in particolare della semifinale d'andata della Champions League 2017/18 tra i giallorossi e il Liverpool. Il brasiliano ha confessato che quella partita è stata decisiva per il suo futuro. Queste le sue parole:

Ci racconti la partita di Anfield giocata con la maglia della Roma? Ti ha aiutato nella scelta di venire a Liverpool? "A quel tempo, c'erano numerosi rumors sul fatto che il Liverpool fosse interessato a me. Come calciatore, inizi a immaginarti 'Un grande club, magari mi arriva la chiamata...'. Quindi, sono andato a giocare la gara di Anfield desideroso di dare il massimo, ma alla fine abbiamo perso 5-2. Il rumore del tifo sugli spalti era altissimo, mi è entrato in testa. Nella seconda frazione di gioco, quando ho cambiato sponda del campo per giocare sotto alla Kop, ho sentito che i tifosi del Liverpool mi applaudivano e mi supportavano, a quel punto mi sono detto 'Okay, forse vogliono che venga a giocare per loro'. Il modo in cui hanno spinto la loro squadra è stato incredibile quella notte. Noi, la Roma, non avremmo mai potuto vincere quella partita. Notte pazzesca, eh? Il risultato non è stato dei migliori per me all'epoca, ma l'esperienza è stata magnifica. A quel punto, pensai 'Se quel club dovesse chiamarmi, accetto assolutamente'".