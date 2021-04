Aldo Serena: “Se fossi il presidente della Fiorentina prenderei Fonseca”

Maurizio Sarri sembra ormai nettamente in pole per diventare il nuovo allenatore della Roma. Nei prossimi giorni possono andare in scena nuovi incontri per avvicinare le parti, con Paulo Fonseca già con un piede fuori da Trigoria....

