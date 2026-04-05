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Aldair, lo scatto con Ronaldo e la carica: “Inter-Roma è una sfida che pesa”

Aldair, lo scatto con Ronaldo e la carica: “Inter-Roma è una sfida che pesa” - immagine 1
Anche Candela, su Instagram, incita la Roma in vista del match di stasera
Redazione

Manca sempre meno all'inizio della super sfida di stasera tra Inter e Roma, calcio d'inizio alle 20:45 a San Siro. Cresce anche la tensione per una sfida cruciale per entrambe le squadre e c'è chi suona la carica ricordando i tempi passati. Così Aldair che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post di incitamento alla sua Roma: "Inter-Roma è sempre una sfida che pesa". Poi il riferimento allo scatto scelto in cui è presente Ronaldo il Fenomeno: "Qui a marcare Ronaldo, uno che ti obbliga a restare concentrato fino all'ultimo secondo". Per concludere, infine, con un sentito "Forza Roma", a cui fa eco anche il "Forza ragazzi" di Vincent Candela che, nelle sue storie, ha pubblicato una foto con Bobo Vieri, allora attaccante dell'Inter.

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