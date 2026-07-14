Una Roma del passato. Una di quelle che fanno brillare gli occhi e riportano alla mente ricordi che sembrano lontani. Aldair e Fabio Capello si sono ritrovati. Due figure simbolo dell'ultimo Scudetto giallorosso. Il brasiliano è stato una colonna della difesa della Roma campione d'Italia nel 2001. L'allenatore friulano, invece, è l'ultimo tecnico ad aver portato il tricolore nella Capitale. Un abbraccio che racconta una storia. Una foto pubblicata da Pluto sui social e diventata subito un viaggio nel passato. Ancora più emozionante la dedica dell'ex difensore nei confronti del suo allenatore: "Sono passati tanti anni, ma alcune persone restano sempre una parte importante del tuo cammino. Con Mister Capello abbiamo condiviso una pagina bellissima della storia della Roma. Fa sempre piacere ritrovarsi e ricordare quei momenti insieme". Un incontro speciale. Un pezzo di quella Roma che continua a vivere nei ricordi dei tifosi.

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