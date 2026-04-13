“Aldair, cuore giallorosso”: al cinema arriva il documentario su Pluto

Aldair arriva al cinema. Un documentario a tinte giallorosse sulla carriera dell'icona brasiliana che ha trascorso ben 13 stagioni nella Capitale: dal 1990 al 2003 con la vittoria dello storico scudetto sotto la guida di mister Capello. Uscirà ufficialmente il 21 maggio, ma le prevendite partiranno dal 21 aprile, quando l'elenco delle sale e i biglietti saranno disponibili online. Il racconto inizierà dal 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico, durante la celebrazione per i 60 anni di Aldair e la sua carriera sarà ripercorsa attraverso immagini d'archivio, materiali inediti e testimonianze esclusive.