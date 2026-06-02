Era il 2 giugno del 2003 quando Aldair salutava per l'ultima volta la Roma da calciatore. Un amore che va avanti tutt'ora e che sul campo è valso 436 presenze nei 13 anni in cui ha vestito la maglia giallorossa. Oggi il brasiliano, 23 anni dopo, ha voluto ricordare quel momento indelebile della sua carriera pubblicando su Instagram un post pieno di romanismo. Pluto ha mostrato alcune delle prime pagine di quel giorno che lui ha conservato con cura in questi anni. Come didascalia un lungo messaggio d'amore ai tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Ecco le sue parole.

"2 giugno 2003. Una serata che non dimenticherò mai. La verità è che da Roma non me ne sono mai andato davvero. Lo sento nei messaggi che mi mandate, negli incontri con ognuno di voi e nell'affetto che state dimostrando per le maglie. Forse è anche per questo che ho voluto firmarle personalmente una per una. Le trovate sul mio sito e a link in bio se volete preordinarle. Grazie per avermi sempre fatto sentire a casa".