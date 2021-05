Ajax, ten Hag e Tadic festeggiano il titolo: “Ma in Europa dobbiamo fare meglio”

L’Ajax ha vinto il suo 35esimo campionato. In questi giorni Amsterdam è in festa per la vittoria dei lancieri, che però in Europa League si sono dovuti fermare ai quarti di finale contro la Roma. Uno stop che rappresenta il grande...

L'Ajax ha vinto il suo 35esimo campionato. In questi giorni Amsterdam è in festa per la vittoria dei lancieri, che però in Europa League si sono dovuti fermare ai quarti di finale contro la Roma. Uno stop che rappresenta il grande rammarico della stagione, a sentire Dusan Tadic. Il numero 10 dell'Ajax ha rilasciato un'intervista a 'ESPN': "È bello vincere campionato e coppa, lo è anche aver raggiungere i quarti di Europa League, ma dobbiamo arrivare più lontano. Considerando tutto è stata una buona stagione, ma vogliamo sempre di più. Sentiamo che possiamo fare meglio in Europa". Poi un pensiero su ten Hag: "È un top, uno dei migliori in assoluto e c'è una bella chimica tra lui e la squadra". Lo stesso manager olandese ha aggiunto: "Abbiamo lottato per queste vittorie, ma presto chiederemo anche di più ai giocatori. Arrivare in alto è un conto, rimanerci è un altro, dobbiamo fare un altro passo in avanti in Europa".