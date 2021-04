Ajax, ten Hag e Haller: “Prestazione non buona, ci prendiamo solo i tre punti”

L’Ajax batte non senza difficoltà l’Heerenven, al termine di un 2-1 senza dubbio più faticoso del previsto. Non a caso, a fine partita, i protagonisti lancieri si prendono i tre punti, ma non la prestazione: “Il ritmo era troppo lento, anche la costruzione della manovra non era buona, non riuscivamo a trovare Rensch in mezzo al campo. Anticipavamo troppo il cambio di gioco, che era comunque lento”. Sull’assenza di Blind: “È incredibilmente importante per il nostro gioco, ma abbiamo anche fatto tante partite senza di lui”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sebastian Haller, match winner che però non ci sarà con la Roma perché non inserito in lista Uefa a causa di un errore: “Avevo bisogno di segnare e anche la squadra, ma soprattutto ci ha portato i tre punti. Quando le cose non vanno è frustrante. Tutti ora dicono che non ci sono in Europa League e che anche io sono frustrato per questa cosa. Però non è vero, certo è un peccato ma non ci penso. È una questione di cosa faccio in campo”. Sulla partita di oggi: “Anche se non abbiamo giocato bene abbiamo vinto. Non siamo felici della prestazione, ma lo siamo dei tre punti”, ha detto a ‘ESPN’.