Ajax, stagione finita per Blind: “Sono deluso, volevo aiutare il club”

Assenza pesantissima per l’Ajax in vista dell’impegno contro la Roma in Europa League. Il club ha infatti comunicato che Blind sarà out fino alla fine della stagione a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato nella pausa delle nazionali. Il difensore aveva abbandonato anzitempo il campo in barella nella partita dell’Olanda contro Gibilterra, un presagio di quello che sarebbe stato poi l’esito degli esami. Questa le parole dello stesso Blind sul sito ufficiale dei biancorossi: “Oggi, dopo una visita in ospedale, si è scoperto che fortunatamente non ci sono danni al ginocchio, ma che il legamento anteriore della mia caviglia sinistra è lesionato. Presumo che la mia stagione all’Ajax sia finita. Farò un’operazione la prossima settimana. Se tutto va bene durante la riabilitazione spero di poter ancora arrivare agli Europei quest’estate“.