Ajax-Roma, i tifosi giallorossi incitano la squadra all’uscita dell’albergo – VIDEO

La Roma si dirige verso l’Amsterdam Arena oggi intitolata alla memoria di Johan Cruijff. La squadra è salita sul pullman che porterà il gruppo di Paulo Fonseca allo stadio e all’uscita dell’albergo è stata incitata dai propri tifosi. Tanti cori, entusiasmo e lo striscione “Voglio solo star con te”: c’è un po’ di Curva Sud anche in Olanda. Quella di stasera sarà una gara importantissima per la formazione capitolina, lontana dal quarto posto in campionato, ma ancora alla ricerca di un posto in Champions.