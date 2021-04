Ajax-Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mkhitaryan

Sono 2o i convocati di Fonseca per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. Alla sfida, in programma domani alla Johann Crujiff Arena, non ci saranno né Mkhitaryan né Smalling: i due hanno provato ad aumentare ieri i carichi ma non hanno preso parte all’allenamento di rifinitura odierno. Assente anche Karsdorp causa squalifica ed El Shaarawy, che ha riportato una lesione al flessore. Aggregati invece i giovani Ciervo e Milanese. Questa la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez