Ajax, Klaassen: “Se rigiocassimo l’andata con la Roma la vinceremmo otto volte su dieci”

Davy Klaassen punta la Roma. L’autore del gol del momentaneo vantaggio dell’Ajax all’andata parla a due giorni dal match di ritorno contro i giallorossi. I lancieri sono chiamati alla grande rimonta, ma il centrocampista è carico: “Queste sono le settimane che contano davvero. Giochi tutta la stagione per arrivare a certe serate”, riferendosi anche alla finale di coppa nazionale. Intervistato dalla tv ufficiale dell’Ajax, Klaassen continua: “Mi sento come prima di ogni partita. È importante crederci sempre, in qualsiasi partita. Soprattutto in queste, dove hai perso l’andata. Non c’è spazio per la tensione”.

Il classe ’93 ha fiducia dopo la gara dell’andata: “Se giochi quella partita dieci volte, la vinci sette o otto volte. Possiamo solo prendercela con noi stessi se non è accaduto. Deve andare tutto meglio al ritorno”. Quattro anni fa Klaassen e l’Ajax sono arrivati fino in finale, una cavalcata ben stampata nella testa del calciatore olandese: “Ci saranno sempre volte in cui in una stagione le cose non vanno bene. Come contro lo Schalke, quando eravamo 3-0 sotto. E comunque abbiamo rimontato. In quei momenti puoi pensare che sia finita, ma non è mai finita: dobbiamo restarci dentro per crederci”.