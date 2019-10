Con il gol di Spinazzola contro il Wolfsberger a Graz, sale a tre il numero delle reti segnate di testa consecutivamente dalla Roma in tutte le competizioni. Era accaduto lo stesso contro il Bologna, all’ultimo respiro, e contro il Lecce e l’autore dei gol, in entrambe le circostanze, era stato Edin Dzeko. Dato che testimonia la fisicità dei giocatori giallorossi e la forza della squadra di Fonseca in questo fondamentale.