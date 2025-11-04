Gli esami strumentali hanno confermato la lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Paulo Dybala. Salterà sicuramente le partite con Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Gasperini spera di riaverlo a disposizione per il match col Napoli, ma la possibilità di vederlo direttamente in campo a dicembre nella trasferta di Cagliari è concreta. Un infortunio assolutamente beffardo, un po' come era stato quello di De Bruyne contro l'Inter, ed entrambi hanno portato a 7 il totale di rigori sbagliati su 29 totali. "Un peso ce l'ha la lunga attesa a cui sono costretti i calciatori prima di tirare: raffreddare un muscolo influisce sulle lesioni, come il voler calciare il più forte possibile, quel movimento secco", dice il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico della clinica Villa Stuart a Roma. Sta di datto che Dybala starà fuori un altro mese e questo non può non influire sul suo futuro e sulla visione anche dei tifosi giallorossi nei confronti di un eventuale rinnovo.In tanti sono davvero stufi dei continui stop.
forzaroma news as roma Ahi Gasp, Dybala fuori un mese. Cristante non si nasconde: “Sì, voglio il rinnovo”
L'argentino ha riportato una nuova lesione muscolare e rischia di saltare anche Roma-Napoli. Domani la vigilia del match coi Rangers
