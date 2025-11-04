Dybala-De Bruyne, ko dopo il rigore. Anche il Var sotto accusa: “Troppa attesa”

Si fa presto a dire non aver paura di tirare un rigore. Errori, portieri sempre più preparati, infortuni: il pallone per chi va sul dischetto oggi è un macigno, scrive Andrea Sereni su La Repubblica. Domenica a San Siro, in Milan-Roma, Dybala si è portato la mano alla coscia subito dopo aver calciato (gli era successo già nel 2022), stessa scena vista al Maradona otto giorni prima con De Bruyne, che pur segnando in Napoli-Inter ha compromesso la sua stagione. La percezione è chiara: in serie A si sbagliano sempre più rigori, finora in stagione gli errori sono stati 7 su 29 tentativi. Tradotto: un rigore su quattro non va a segno. Lo stress psico-fisico si impenna, come gli infortuni. "Un peso ce l'ha la lunga attesa a cui sono costretti i calciatori prima di tirare: raffreddare un muscolo influisce sulle lesioni, come il voler calciare il più forte possibile, quel movimento secco", dice il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico della clinica Villa Stuart a Roma. Un tema chiave: tra il check con il Var, le proteste e l'eventuale revisione al monitor passa un tempo infinito in cui il rigorista è fermo, preda delle provocazioni degli avversari. In Milan-Napoli l'arbitro Chiffi ha fermato il gioco al minuto 53"20 e De Bruyne ha calciato il rigore al 59"26, oltre sei minuti dopo. "Mentre aspetti i muscoli sono tesi per l'adrenalina, c'è una tendenza maggiore a infortunarsi", dice Guido Nanni, preparatore dei portieri. Per prevenire i problemi muscolari i giocatori "potrebbero muoversi sul posto, per non raffreddarsi troppo", aggiunge Mariani.