Roma, l’infortunio di Dybala divide i tifosi. Social infuocati: “Niente rinnovo!”

Ci risiamo, una sorta di deja-vu per Dybala che ormai da anni combatte con dei problemi fisici che non gli danno tregua. La Joya stava finalmente trovando continuità e l'infortunio al bicipite femorale è un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Sarà out circa un mese e sui social si riapre il solito dibattito: rinnovo sì o rinnovo no?. Nessuno mette in dubbio le qualità dell'argentino ma una buona parte della tifoseria è stufa dei continui stop: "È finita, spero. Grazie di tutto Paulo ma adesso guardiamo avanti, non possiamo più permetterci di tenere un giocatore con questo ingaggio e questa cartella clinica", scrive un romanista su X. E in molti condividono questo pensiero. Il contratto scadrà a giugno 2026 e il club non può permettersi un giocatore - sicuramente forte - ma che guadagna 8 milioni più 1 di bonus che è spesso assente per i continui guai muscolari. Anche per questo l'eventuale prolungamento si allontana. Le strade di Paulo e la Roma potrebbero separarsi la prossima estate. Alcuni tifosi, però, non vorrebbero privarsi di Dybala nonostante. La piazza è divisa, ma la maggior parte dei romanisti vota per l'addio a giugno.