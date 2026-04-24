Addio Ranieri, Cigarini: “Dispiace, uomo di calcio vero. Nazionale? Non sarebbe male”

Sono ore caldissime in casa Roma dopo la separazione con Claudio Ranieri. Sul tema è intervenuto anche Luca Cigarini, suo giocatore ai tempi del Parma, che ha parlato così dell'ormai ex Senior Advisor giallorosso a Sky Calcio Unplugged: "Abbiamo fatto sei mesi a Parma dove mi ha portato dall’essere un giocatore normale a un buon calciatore. Mi ha dato tanta responsabilità e fiducia. Abbiamo fatto un percorso straordinario insieme a lui e Giuseppe Rossi che ci portarono alla salvezza. Il mister è una persona per bene, anzi se dico così non rendo l’idea. È tutto quello che di meglio si può trovare in un allenatore e in un uomo". Sull'attuale situazione in casa Roma l'ex centrocampista ha dichiarato: "Nell’ultima settimana ci sono stati un po’ di problemi anche se bisogna capire a fondo come sono andate le cose. Però mi dispiace perché è un uomo di calcio vero e perdere questi personaggi dispiace. Nazionale? Non sarebbe male".