Addio a Bellerin, Pinto in pressing su Depay. Pellegrini: “Sognavo un trofeo a Roma”

Il capitano si racconta a Four Four Two, da Mourinho alla vittoria in Conference League dello scorso maggio a Tirana. Sul mercato continua l'asse con il Barcellona: dopo il no per Bellerin, i giallorossi continuano il pressing per l'olandese

Pellegrini e la Roma: un amore così grande

Il capitano Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a FourFourTwo. Il numero 7 giallorosso ha affrontato diversi temi, dall'arrivo di Mourinho fino alla vittoria della Conference League: "È stato eccitante, innanzitutto perché nessuno se lo aspettava. Non ne sapeva niente nessuno. lo abbiamo scoperto praticamente nello stesso momento in cui la Roma lo ha annunciato. Nell'ultimo anno e mezzo sotto Mourinho, ho avuto una nuova sensazione. Riesce a trasmettere emozioni da mettere poi in campo".Sul successo di Tirana ha poi commentato: "Vincere è stata la realizzazione di un sogno per me. Ho sempre sognato di alzare un trofeo con questa maglia e la scorsa stagione è stata la mia prima vera stagione da capitano. è stato veramente emozionante". Sul suo rapporto con la coppia inglese Smalling-Abraham ha invece aggiunto: "Tammy con il giusto lavoro e la giusta mentalità, può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo, ha un potenziale incredibile. Stare con lui nello spogliatoio è un piacere: è vitale per il nostro gruppo. A Smalling ho detto: ogni tre assist, una cena fuori. Una cena top, però! Lui è eccezionale, così positivo, un grande dentro e fuori dal campo".